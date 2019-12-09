СМИ: С пенсий могут запретить взыскивать долги

В настоящее время взыскивать материальные средства нельзя только с социальных выплат.

Минэкономразвития подготовило два законопроекта. По одному из них, со страховых пенсий нельзя будет взыскивать долги, а по второму — при взыскании долгов с зарплаты нужно будет оставлять человеку прожиточный минимум.

Документы сначала были рассмотрены в российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, а затем направлены в комиссию Правительства РФ по законопроектной деятельности. В Минэкономразвития отметили, что подготовлены проекты законов .

В настоящее время взыскивать материальные средства нельзя только с социальных выплат.

— В случае утверждения документа "неприкосновенными" также станут страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности, накопительная пенсия, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению, пенсионное обеспечение военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособия по временной нетрудоспособности, — пишет РБК.

По словам авторов поправок, существующие сейчас правила взыскания долгов с пенсии идут вразрез с конституционным правом на социальное обеспечение.

При этом, исходя из нового документа, допускается удержание из пенсий задолженностей по ЖКХ или обязательств по возмещению ущерба после совершения преступления. Но всё это относится к пенсии, превышающей минимальную.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года определённым категориям работающих пенсионеров увеличат размер выплат.