СМИ: К 2020 году в РФ могут появиться электронные договоры купли-продажи авто

Это позволит избежать неправильного заполнения формы и подделок со стороны продавца.

В России могут появиться электронные договоры купли-продажи автомобилей с помощью портала Госуслуг, об этом рассказал "Коммерсант" со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Максима Паршина.

ДКП можно будет сформировать в цифровом виде, данные владельцев будут заполняться автоматически и заверяться электронной подписью. Это позволит избежать ошибок и подделок, например, если продавец не давал согласия на продажу машины.

Нововведение позволит совершать сделку быстрее и безопаснее. Электронная форма заменит бумажную версию, которую не обязательно заверять у нотариуса, все сведения будут отображаться в личном кабинете на Госуслугах.

Введение такой формы договора планируется к 2020 году, пока оно будет доступно только физическим лицам.