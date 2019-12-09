За десять лет в России почти на 60% увеличилось число страдающих гипертонией

За последние 10 лет резко возросло количество людей, подверженных заболеваниям, которые связаны с повышенным кровеносным давлением. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

С 2008 по 2018 количество людей с гипертонией выросло на 57%: с 979 тысяч человек до 1,54 миллиона.

При этом главный внештатный кардиолог Минздрава России по ЦФО, УФО, СФО и ДФО Сергей Бойцов уточняет, что речь идёт только о впервые выявленном диагнозе у пациентов. По его мнению, рост числа гипертоников говорит об улучшении выявляемости этого заболевания.

— Распространённость артериальной гипертонии (АГ) в Российской Федерации очень высока. По данным эпидемиологических исследований, только среди мужчин в возрасте до 65 лет частота АГ — 49%, а у женщин — 40%. При этом принимают препараты для снижения артериального давления примерно 42% мужчин и около 62% женщин, — сообщил Бойцов.

Отмечается, что распространённость повышенного давления у мужчин в возрасте до 65 лет действительно выросла на 13% с 2003 по 2017 год. По словам кардиолога, это связано с увеличением распространённости ожирения среди мужчин.

Кардиолог подчеркнул, что выявление гипертонии является одной из важнейших задач в рамках диспансеризации населения.