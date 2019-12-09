В Москве 9 декабря продлён жёлтый уровень опасности из-за ветра и гололедицы

В столице 9 декабря ожидается сильный ветер 6–11 м/с с порывами до 17 м/с и гололедица, сообщают синоптики, жёлтый уровень опасности продлён до конца дня.

Температура воздуха поднимется до четырёх градусов тепла, к ночи она опустится до нуля. Днём будет дождь со снегом. Атмосферное давление в пределах нормы, 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье холоднее, от минус одного до четырёх градусов, также облачно и осадки.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал шаманизмом и оккультизмом прогнозы морозов на Новый год.