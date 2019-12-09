Новой "мисс Вселенная" стала представительница ЮАР

Победительницей международного конкурса "Мисс Вселенная — 2019" стала жительница ЮАР Зозибини Тунзи, об этом сообщается на странице мероприятия в "Твиттере".

Соревнования самых красивых девушек со всего мира в этом году проходили в американском городе Атланта, штат Джорджия.

26-летняя Тунзи уже получила титул "Мисс Африка — 2019", а теперь получила престижную мировую награду. Её выступления на протяжении всего конкурса помогли ей завоевать аудиторию и судей.

Ранее директор конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк сообщила, что претендентка из РФ Алина Санько не сможет принять участие в конкурсе "Мисс Вселенная", поскольку организаторы узнали о мероприятии слишком поздно и у девушки не осталось времени на подготовку.