Новой "мисс Вселенная" стала представительница ЮАР

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Победительницей международного конкурса "Мисс Вселенная — 2019" стала жительница ЮАР Зозибини Тунзи, об этом сообщается на странице мероприятия в "Твиттере".

<p>Фото © Instagram/ <a href="https://www.instagram.com/zozitunzi/?hl=ru" target="_blank"><strong>Zozibini Tunzi</strong></a></p>

Соревнования самых красивых девушек со всего мира в этом году проходили в американском городе Атланта, штат Джорджия.

<p>Фото © Instagram/ <a href="https://www.instagram.com/zozitunzi/?hl=ru" target="_blank"><strong>Zozibini Tunzi</strong></a></p>

26-летняя Тунзи уже получила титул "Мисс Африка — 2019", а теперь получила престижную мировую награду. Её выступления на протяжении всего конкурса помогли ей завоевать аудиторию и судей.

<p>Фото © Instagram/ <a href="https://www.instagram.com/zozitunzi/?hl=ru" target="_blank"><strong>Zozibini Tunzi</strong></a></p>

Ранее директор конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк сообщила, что претендентка из РФ Алина Санько не сможет принять участие в конкурсе "Мисс Вселенная", поскольку организаторы узнали о мероприятии слишком поздно и у девушки не осталось времени на подготовку.

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