В Индии на фабрике, где погибло 43 человека, вновь произошёл пожар

На фабрике в Дели вновь вспыхнул пожар. В первом пожаре на той же фабрике 8 декабря погибло не менее 43 человек. Телеканал NDTV сообщает, что на месте происшествия работает четыре пожарных расчёта.

Инцидент произошёл в районе Анадж-Манди. По официальным данным, погибшими числятся 43 человека, а пострадавшими — 16. Возгорание началось в 5:20 утра по местному времени (2:50 мск) 8 декабря. Всего огнём было охвачено 55 квадратных метров. На его ликвидацию потребовались силы 33 пожарных расчётов.

Владелец фабрики по имени Рехан был задержан правоохранительными органами накануне. Глава пожарной службы Нью-Дели Атул Гарг сообщает, что здание не было оснащено необходимыми системами пожарной безопасности, а также не имело нужных лицензий и разрешений.