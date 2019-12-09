В ЦОДД рассказали о сложной ситуации на дорогах из-за предновогоднего ажиотажа

Жителям столицы рекомендуется пересесть на общественный транспорт, чтобы везде успеть.

Количество машин в Москве может существенно увеличиться в декабре из-за предновогоднего ажиотажа, что приведёт к серьёзному ухудшению ситуации на дорогах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения.

— Ежедневно из-за МКАД приезжает около миллиона автомобилей. Мы ожидаем, что в декабре их станет на 50 тысяч больше в связи с ежегодным предновогодним ажиотажем — проходят концерты, ёлки, люди едут за подарками, — говорится в сообщении.

Рост количества автомобилей ожидается и в самой Москве. Всего в центре ждут, что число дополнительных машин в городе вырастет до 150 тысяч в пиковые дни.

Эксперты ожидают, что в последние недели декабря ситуация на дорогах усугубится как в часы пик, так и в дневное время. В ЦОДД посоветовали москвичам пересесть на общественный транспорт, чтобы везде успеть.