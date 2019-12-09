Шесть человек остаются в больнице после ДТП с микроавтобусом под Томском

После аварии с микроавтобусом, которая произошла на трассе Томск — Колпашево 8 декабря, в больнице остаются шестеро пострадавших. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на областной Департамент здравоохранения.

Напомним, на трассе столкнулись легковой автомобиль Toyota и микроавтобус Peugeot. В результате аварии водитель легковушки и его пассажир скончались ещё до приезда скорой. Семь человек — пассажиры микроавтобуса — числятся пострадавшими.

Сообщается, что четверо пострадавших — три женщины 37, 64 и 70 лет и 25-летний мужчина — находятся в тяжёлом состоянии. Сейчас они на лечении в палате интенсивной терапии. Состояние ещё двух пострадавших — 12-летнего мальчика и 60-летней женщины — медики оценивают как среднее, они находятся в хирургическом отделении районной больницы.

Все шесть человек, по данным департамента, находятся в Кривошеинской районной больнице. Седьмую пострадавшую в аварии после медицинского осмотра направили на амбулаторное лечение.