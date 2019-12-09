В Подмосковье задержали двух подозреваемых в производстве и продаже мефедрона

В ходе обыска в гараже нашли оборудование для изготовления наркотиков, а также 900 граммов мефедрона. Теперь обоим грозит до 20 лет лишения свободы.

В подмосковном Красногорске полицейские задержали двух молодых людей 18 и 20 лет, подозреваемых в незаконном производстве и сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

— Установлено, что злоумышленники закупили необходимые компоненты для синтезирования мефедрона, а в гараже, принадлежащем одному из злоумышленников, расположенном на улице Оптический проезд, организовали лабораторию по производству наркотика, — сообщает начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова.

В ходе обыска из гаража было изъято оборудование для изготовления наркотических средств, а также 900 граммов белого порошка. Позже выяснилось, что это мефедрон.

Нарушители признались, что прятали запрещённые вещества в лесу. Там оперативники обнаружили ещё девять свёртков мефедрона общим весом 30 граммов.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Теперь молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае ликвидировали крупнейшую нарколабораторию синтетики. Позже выяснилось, что её создала семья.