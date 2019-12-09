Стало известно, каких кошек заводили россияне в 2019 году

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Из породистых кошек россияне в 2019 году чаще всего заводили мейн-кунов, британцев или ориенталов. Об этом рассказала президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко.

<p>Кошки породы мейн-кун. Фото © Pixabay</p>

Самой популярной породой остаётся мейн-кун, так как это очень большая порода, а для русского человека — что большое, то и красивое... Популярна также экзотическая порода — ориенталы. Это очень стройные, длинные и элегантные кошки. Ориенталы очень интеллектуальные, так как они прекрасно могут исполнять команду "апорт", очень любят общаться, — приводит её слова агентство городских новостей "Москва".

<p>Кошка породы ориентальная. Фото © Pixabay</p>

Она также отметила, что по-прежнему популярными остаются британские короткошёрстные. Внешне они напоминают милых плюшевых мишек, а ещё у них короткая шерсть, за которой довольно легко ухаживать.

<p>Кошка породы британская короткошёрстная. Фото © Pixabay</p>

Специалист отметила, что среди россиян растёт интерес и к новым породам. Так, некоторыми организациями были признаны кошки с пятью-шестью пальцами — полидакты. Кроме того, эксперт называет давно известных и не менее популярных манчкинов — котов с короткими лапками.

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