СМИ: Комитет WADA призвал отстранить Россию от участия в Олимпиаде

Сегодня, 9 декабря, Всемирное антидопинговое агентство должно принять решение о мерах в отношении РФ.

Комитет спортсменов Всемирного антидопингового агентства призвал руководство WADA отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх. Об этом сообщает Би-би-си.

Как уточняется, девять из 17 членов комитета во главе с председателем Бекки Скотт сочли такое решение единственно справедливым на фоне ситуации с допинг-скандалом. По их мнению, более снисходительные меры не помогут бороться с нарушениями.

— Мы считаем, что продолжающиеся и преднамеренные акты обмана, мошенничества и коррупции в России превратили в посмешище не только тех, кто играет по правилам, но и тех, кто их создаёт и защищает, — отметили они в своём заявлении.

Ранее стало известно, что WADA может запретить московской лаборатории работать с допинг-пробами крови из-за незаконных манипуляций со старой базой данных.