Заммэра Москвы отметил рекордный рост пассажиропотока на МЦД

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Он заверил, что все вопросы, связанные с билетной системой, урегулированы — и теперь все жители столицы могут пользоваться своими льготами.

Рост пассажиров на первых направлениях Московских центральных диаметров почти в 10 раз превышает показатели на остальных направлениях железной дороги, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он отметил, что данный факт подтверждает существующий спрос на наземное метро.

Мы видим огромное количество новых пассажиров на первых двух диаметрах. Рост количества перевезённых пассажиров на этих двух направлениях, двух диаметрах, он почти в 10 раз больше, чем на остальных направлениях Московской железной дороги, — отметил он, рассказывая о первых двух неделях работы МЦД.

Он также заверил, что все вопросы, связанные с билетной системой, урегулированы — и теперь все жители столицы могут пользоваться своими льготами. График движения поездов также соблюдается в соответствии с планом.

Ликсутов добавил, что уровень удовлетворённости новым видом транспорта с начала запуска маршрутов вырос на 85%.

Мы каждый день делаем замеры того, как пассажиры оценивают качество услуги Московских центральных диаметров. Замеры делаются непосредственно на станциях. Уровень удовлетворённости пассажиров сначала работы и по состоянию на пятницу прошлой недели вырос на 85%. Пассажиры оценили качество, стабильность и надёжность, которые есть на МЦД, — рассказал он.

Лайф сообщал, что 8 декабря турникеты на станциях Московских центральных диаметров начали постепенно закрывать перед стартом обновлённой билетной системы, так как 9 декабря период бесплатного проезда на МЦД закончился.

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