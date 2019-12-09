Заммэра Москвы отметил рекордный рост пассажиропотока на МЦД

Он заверил, что все вопросы, связанные с билетной системой, урегулированы — и теперь все жители столицы могут пользоваться своими льготами.

Рост пассажиров на первых направлениях Московских центральных диаметров почти в 10 раз превышает показатели на остальных направлениях железной дороги, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он отметил, что данный факт подтверждает существующий спрос на наземное метро.

— Мы видим огромное количество новых пассажиров на первых двух диаметрах. Рост количества перевезённых пассажиров на этих двух направлениях, двух диаметрах, он почти в 10 раз больше, чем на остальных направлениях Московской железной дороги, — отметил он, рассказывая о первых двух неделях работы МЦД.

Он также заверил, что все вопросы, связанные с билетной системой, урегулированы — и теперь все жители столицы могут пользоваться своими льготами. График движения поездов также соблюдается в соответствии с планом.

Ликсутов добавил, что уровень удовлетворённости новым видом транспорта с начала запуска маршрутов вырос на 85%.

— Мы каждый день делаем замеры того, как пассажиры оценивают качество услуги Московских центральных диаметров. Замеры делаются непосредственно на станциях. Уровень удовлетворённости пассажиров сначала работы и по состоянию на пятницу прошлой недели вырос на 85%. Пассажиры оценили качество, стабильность и надёжность, которые есть на МЦД, — рассказал он.

Лайф сообщал, что 8 декабря турникеты на станциях Московских центральных диаметров начали постепенно закрывать перед стартом обновлённой билетной системы, так как 9 декабря период бесплатного проезда на МЦД закончился.