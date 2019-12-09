74-летний Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Это уже пятый брак известного юмориста. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

— Они поженились в начале декабря, — рассказал изданию знакомый пары.

Сама Брухунова несколько дней назад выложила в Instagram фото букета из белых цветов, очень похожего на свадебный.

Напомним, в ноябре 2018 года брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко был расторгнут после 30 лет совместной жизни. Спустя несколько дней артист в "Инстаграме" выложил видеозапись, на которой он праздновал это событие. Бывшие супруги до сих пор не могут поделить совместно нажитое имущество.