Более 160 дел было возбуждено с начала строительства Восточного

С начала строительства космодрома Восточный в Амурской области было возбуждено более 160 уголовных дел. Об этом в интервью "Коммерсанту" рассказал генпрокурор России Юрий Чайка.

— На ноябрь этого года <...> расследования проводились по 163 уголовным делам. Большинство из них (93) расследовалось Следственным комитетом и его военными следственными подразделениями, 68 — МВД, а ещё два — ФСБ, — уточнил генпрокурор.

По 109 делам в отношении 145 человек в суды уже передали обвинительные заключения. По данным ГП, ущерб от этих преступлений превысил 20,9 млрд рублей.

Вступило в законную силу 90 судебных решений, расследование ещё по 25 делам продолжается — почти все они касаются хищений.

Напомним, строительство космодрома Восточный в Амурской области началось в 2012 году. В ходе строительства контролирующими органами были вскрыты многочисленные нарушения.