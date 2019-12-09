Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до 12 человек

Число погибших в результате пожара, произошедшего четвёртого декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, увеличилось до 12 человек. Об этом информирует Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

— Всего в результате пожара погибло 12 человек, — отмечается в сообщении. Ранее стало известно о десяти погибших, но в ночь на девятое декабря спасатели нашли под завалами ещё два тела.

По данным ведомства, всего при пожаре пострадало 30 человек, сейчас девять из них остаются в больницах.

Напомним, трагедия в Одессе случилась утром четвёртого декабря в историческом шестиэтажном здании колледжа. Более 20 человек пострадали, в том числе пожарные. Восьмое декабря было днём траура.