Раскрыт график Зеленского на "нормандском саммите"

В планах президента Украины Владимира Зеленского на "нормандском саммите" в Париже нет встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно графику Зеленского, после прибытия в Елисейский дворец девятого декабря он встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а после — с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Саммит глав четырёх стран назначен на 18 часов по московскому времени. Как уточняет телеканал "360", встреча украинского лидера со СМИ планируется на 20:45. Также организаторы планируют провести совместную пресс-конференцию лидеров Украины, России, Германии и Франции.

Напомним, сегодня, девятого декабря, после длительного перерыва в Париже состоится встреча "Нормандской четвёрки" — президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии. Ранее СМИ сообщали, что девятого декабря в Елисейском дворце в Париже состоится отдельная двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Нормандский формат существует с июня 2014 года. Лидеры и представители четырёх государств ведут переговоры по урегулированию ситуации на Украине. При этом последняя встреча "Четвёрки" состоялась в октябре 2016 года.