На острове в Новой Зеландии извергается вулкан, известно о пяти жертвах — видео

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Пострадавшие эвакуированы, некоторые из них в критическом состоянии. Точное число оставшихся в западне людей остаётся неизвестным.

Сегодня в 14:15 (4:15 мск) на острове Уайт Айленд, что у берегов Новой Зеландии, произошло извержение вулкана. Об этом сообщает The Guardian.

В момент начала извержения, по словам премьер-министра страны Джасинды Ардерн, у подножия вулкана находилось около 100 человек. Примерно 20 человек пострадали, семеро — в критическом состоянии. Пять человек погибли.

На данный момент точное количество людей, оказавшихся в западне на острове, неизвестно. Есть информация о том, что 30–38 человек в этот же день отправились на круизном лайнере на Уайт-Айленд и до сих пор не вернулись. Главный исполнительный директор новозеландской Cruise Association надеется, что туристам удалось избежать губительных последствий извержения.

Второй секретарь Посольства РФ в Новой Зеландии Артур Закаев передаёт, что российских граждан среди пострадавших нет. Диппредставительство следит за развитием ситуации.

Профессор Шейн Кронин, вулканолог Университета Окленда, объяснил, что извержения подобного типа могут случаться без предупреждения.

— Внезапные, неожиданные извержения, подобные тому, что случилось на Уайт-Айленде, могут происходить в любое время, — говорит он.

В свою очередь, доктор Кен Глэрдхил из GNS Science считает, что "это нельзя назвать крупным извержением".

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