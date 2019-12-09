На острове в Новой Зеландии извергается вулкан, известно о пяти жертвах — видео

Пострадавшие эвакуированы, некоторые из них в критическом состоянии. Точное число оставшихся в западне людей остаётся неизвестным.

Сегодня в 14:15 (4:15 мск) на острове Уайт Айленд, что у берегов Новой Зеландии, произошло извержение вулкана. Об этом сообщает The Guardian.

В момент начала извержения, по словам премьер-министра страны Джасинды Ардерн, у подножия вулкана находилось около 100 человек. Примерно 20 человек пострадали, семеро — в критическом состоянии. Пять человек погибли.

#BREAKING: At least one fatality after volcano eruption on New Zealand's White Island - RNZ

pic.twitter.com/wsSPk1Fnoz — I.E.N. (@BreakingIEN) December 9, 2019

На данный момент точное количество людей, оказавшихся в западне на острове, неизвестно. Есть информация о том, что 30–38 человек в этот же день отправились на круизном лайнере на Уайт-Айленд и до сих пор не вернулись. Главный исполнительный директор новозеландской Cruise Association надеется, что туристам удалось избежать губительных последствий извержения.

Второй секретарь Посольства РФ в Новой Зеландии Артур Закаев передаёт, что российских граждан среди пострадавших нет. Диппредставительство следит за развитием ситуации.

Посольство Российской Федерации в Новой Зеландии внимательно следит за развитием ситуации в связи с извержением вулкана на о.Уайт (White Island) и находится в непрерывном контакте с новозеландскими властями с целью выяснения обстоятельств трагедии @MID_travel @MID_RF pic.twitter.com/sLhkd8UOyw — Russian Embassy, NZ (@rusembnz) December 9, 2019

#newzealand volcano: at least one dead with the number expected to rise #WhiteIsland pic.twitter.com/iWyfZDkTBC — FAT DAN 76 (@FAT_DAN_76) December 9, 2019

Профессор Шейн Кронин, вулканолог Университета Окленда, объяснил, что извержения подобного типа могут случаться без предупреждения.

— Внезапные, неожиданные извержения, подобные тому, что случилось на Уайт-Айленде, могут происходить в любое время, — говорит он.

В свою очередь, доктор Кен Глэрдхил из GNS Science считает, что "это нельзя назвать крупным извержением".