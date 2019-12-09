Работодатели в России готовятся повышать зарплаты

Многие компании осознают, что смогут сэкономить, сохранив уже имеющихся работников при помощи материальной мотивации.

В России растёт число компаний, которые готовы повысить зарплату сотрудникам, об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей и представителей предприятий, опубликованные РБК.

35% опрошенных заявили, что точно не будут повышать зарплаты в 2019 году. Это на 21 п.п. меньше, чем при прошлогоднем опросе. При этом о планах повысить оклады рассказали 25% респондентов (против 18% год назад).

Такие результаты можно объяснить конкуренцией компаний за квалифицированные кадры, отмечает замглавы сервиса "Работа.ру" Александр Ветерков. По его мнению, многие компании осознают, что смогут сэкономить, сохранив уже имеющихся работников при помощи материальной мотивации, нежели чем прибегнув к поиску новых сотрудников.

Вместе с тем только 19% опрошенных работников ждут роста зарплаты в 2020 году. 36% не надеются на повышение даже на уровень инфляции.