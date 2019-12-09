Вооружённый пистолетом и гранатой приморец ограбил Сбербанк на 6 млн

Сейчас злоумышленник находится в розыске. На выезде из Находки проверяются все транспортные средства.

В Находке неизвестный, угрожая пистолетом и гранатой, ограбил отделение Сбербанка на шесть миллионов рублей. Об этом сообщает Newsbox24.

Инцидент произошёл в 08:50. Мужчина в маске обратился к одному из сотрудников банка и потребовал отвести его в деньгохранилище. Угрожая взрывом, он забрал пачки денег и покинул отделение.

— На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия и сумма причинённого ущерба, — сообщили РИА "Новости" в УМВД РФ по региону.

Уточняется, что злоумышленник находится в розыске, на выездах из города проверяются все транспортные средства.