Под Волгоградом 11-месячный малыш выполз из дома и замёрз насмерть

По предварительной версии, ребёнок умер от переохлаждения в двух метрах от входа в дом.

В городе Суровикино Волгоградской области 11-месячный ребёнок замёрз насмерть. О происшествии сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.

— В воскресенье в городе Суровикино во дворе домовладения в двух метрах от входа в дом обнаружен умерший ребёнок, родившийся 4 января этого года, — рассказал собеседник агентства.

По предварительной версии, малыш выполз ночью на улицу и умер от переохлаждения. Ребёнок рос в многодетной семье, которая не состояла на учёте.