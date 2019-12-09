В Кремле подтвердили встречу Путина и Зеленского в Париже

Продолжительность переговоров будет зависеть только от самих лидеров, ограничений по времени нет.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский встретятся после саммита "Нормандской четвёрки" в Париже.

— Очевидно, [встреча состоится] после завершения всех мероприятий. Сколько будет длиться, зависит от лидеров, ограничений [по времени] нет, — сказал он.

Сегодня, 9 декабря, после долгого перерыва в Париже состоится встреча "нормандской четвёрки" — президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии. Ранее СМИ сообщили, что в Елисейском дворце также состоится отдельная двусторонняя встреча президентов РФ и Украины.

"Нормандский формат" существует с лета 2014 года. Лидеры и представители четырёх стран ведут переговоры по урегулированию ситуации на Украине. При этом последняя встреча "четвёрки" состоялась осенью 2016 года.