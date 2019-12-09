Лидия Михеева стала новым секретарём Общественной палаты РФ

Общественную палату РФ впервые возглавила женщина — на заседании ОП 9 декабря на этот пост избрали Лидию Михееву.
Михеева многие годы работает в ОП и уже имеет серьёзные наработки. Кроме того, как юрист она зарекомендовала себя в нормотворческом процессе по широкому спектру законодательных инициатив, касающихся жизни граждан, — от паллиативной помощи и волонтёрства до социального предпринимательства и защиты прав приобретателей жилья.
Комментируя это решение членов ОП РФ, председатель Комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая отметила, что Михеева относится к работе с профессионализмом и ответственностью.
— Очень важно, что в любой организации есть человек, который относится к работе с профессионализмом и ответственностью. Лидия Михеева — такой внутренней красоты человек, — рассказала она.
В ходе пленарного заседания также определились заместители главы ОП. Ими стали председатель Комиссии палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб и глава Комиссии ОП по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Лео Бокерия.
Лайф вёл прямую трансляцию с заседания ОП РФ.
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