Лидия Михеева стала новым секретарём Общественной палаты РФ

Её заместителями назначили председателя Комиссии палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислава Гриба и главу Комиссии ОП по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Лео Бокерию.

Общественную палату РФ впервые возглавила женщина — на заседании ОП 9 декабря на этот пост избрали Лидию Михееву.

Михеева многие годы работает в ОП и уже имеет серьёзные наработки. Кроме того, как юрист она зарекомендовала себя в нормотворческом процессе по широкому спектру законодательных инициатив, касающихся жизни граждан, — от паллиативной помощи и волонтёрства до социального предпринимательства и защиты прав приобретателей жилья.

Комментируя это решение членов ОП РФ, председатель Комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая отметила, что Михеева относится к работе с профессионализмом и ответственностью.

— Очень важно, что в любой организации есть человек, который относится к работе с профессионализмом и ответственностью. Лидия Михеева — такой внутренней красоты человек, — рассказала она.

В ходе пленарного заседания также определились заместители главы ОП. Ими стали председатель Комиссии палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб и глава Комиссии ОП по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Лео Бокерия.

Лайф вёл прямую трансляцию с заседания ОП РФ.