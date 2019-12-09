Ликсутов: Билетная система МЦД работает корректно

Обновлённая билетная система на Московских центральных диаметрах работает корректно. Об этом журналистам рассказал заммэра Москвы, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Турникеты и валидаторы на станциях МЦД работают в штатном режиме. Обновлённая билетная система функционирует корректно в час пик, в условиях повышенного пассажиропотока. Наше требование — билетная система должна работать без сбоев, поэтому перевозчик досконально проверил её работу в период бесплатного проезда, — сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, который сегодня утром проверил работоспособность системы, проехав от станции "Одинцово" до Белорусского вокзала по МЦД-1.

На станциях около турникетов и валидаторов находятся сотрудники, разъясняющие пассажирам особенности новой тарифной системы, рассказывающие о необходимости валидации на вход и выход, а также помогающие в случае малейших затруднений, отметил он.

Ранее заммэра Москвы отметил рекордный рост пассажиропотока на МЦД.