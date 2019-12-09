Врачи рассказали, какую опасность для людей несут грязные лапы домашних питомцев

Специалисты пояснили, что часть заболеваний животных может быть опасна для человека.

В столичном Департаменте здравоохранения напомнили, что после каждой прогулки с питомцем необходимо мыть ему лапы. Об этом сообщает агентство "Москва".

— Во время прогулок домашние животные могут соприкасаться с чем угодно. Некоторые заболевания, которым подвержены животные либо они являются их переносчиками, опасны для человека. Например, гельминтоз, чесотка, лептоспироз, туберкулёзная палочка, — рассказал специалист ведомства Андрей Тяжельников.

Он отметил, что не стоит разрешать питомцу облизывать своё лицо, если вы не уверены, что животное абсолютно здорово.

Тяжельников также напомнил, что не стоит забывать о регулярных осмотрах у ветеринара и прививках.