В Москве у таксиста угнали машину, пока он обедал шаурмой

25-летний водитель такси обратился в столичные правоохранительные органы с жалобой на угон автомобиля Hyundai Solaris. Об инциденте пишет агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по городу.

Потерпевший объяснил, что в ночь на 7 декабря решил перекусить и остановился возле киоска с шаурмой. При этом он оставил автомобиль открытым и не стал вынимать ключи зажигания.

Когда он вернулся через 20 минут, машины на месте не оказалось. Мужчина отметил, что угнанное авто принадлежит его родственнику.

Ранее сообщалось, что в городе Коркино Челябинской области 15-летний подросток избил таксиста и угнал его автомобиль.