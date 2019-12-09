Маск поехал в ресторан на пикапе Tesla Cybertruck — видео

Автор ролика признался, что в реальности "автомобиль будущего" выглядит ещё лучше.

Бизнесмен Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla Inc, вместе с друзьями решил поехать в ресторан Nobu в Малибу на своём бронированном пикапе Tesla Cybertruck. Видео с места событий появились на YouTube.

На кадрах видно, как "машина будущего" рассекает по дороге Лос-Анджелеса под одобрительные возгласы. Автор видео признался, что в реальности автомобиль выглядит "ещё лучше".

Как уточняет TMZ, за рулём транспортного средства был сам изобретатель, к нему присоединились певица Граймс и главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен. Позже Маск продемонстрировал пикап актёру Эдварду Нортону.

Ранее Маск объяснил причину конфуза на презентации нового грузовика Cybertruck.