Мобильная связь в 2020 году может подорожать на 18%

В 2020 году услуги мобильной связи могут подорожать на 18%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на аналитиков Content Review.

— Операторы неизбежно будут повышать стоимость услуг в течение всего 2020 года, и в среднем расходы населения увеличатся на 17–18%. Операторам в 2020 году предстоят расходы на реализацию "пакета Яровой" и закона о суверенном Интернете, — говорится в сообщении.

Согласно исследованиям экспертов, подорожание может быть связано с ростом цен на электроэнергию и горюче-смазочные материалы. Также в качестве ещё одной причины отмечаются последствия повышения НДС и ликвидация роуминга внутри Сети.

Напомним, "пакет Яровой" вступил в силу 1 июля 2018 года. Согласно документу, операторы обязаны до полугода хранить записи разговоров и переписку своих абонентов, а организаторы распространения информации — хранить сообщения юзеров. Основная проблема в том, что операторы мобильной связи не могут начать хранить разговоры и переписку пользователей из-за отсутствия сертифицированного оборудования.

Закон о надёжном Рунете президент РФ Владимир Путин подписал 1 мая 2019 года. Документ предусматривает защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы Интернета в России даже в случае отключения от Сети.