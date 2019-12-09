В Уфе ищут местного жителя, которому часть пенсии выдали печеньем

Почтальон отдал необычной валютой 27 руб. 40 копеек. Теперь "Почта России" разыскивает пенсионера, которому достался этот "подарок".

"Почта России" разыскивает пенсионера, которому почтальон выдал часть пенсии печеньем "Чайное удовольствие". Об этом сообщили в пресс-службе управления "Почты России" по Башкирии.

— В данный момент выясняем личность пенсионера, через него установим, какой именно сотрудник компании приносил пожилому человеку пенсионные деньги. Родные пострадавшего пенсионера не пожелали обратиться к нам, чтобы решить проблему, — прокомментировали ситуацию в управлении "Почты России" по Башкирии.

В организации добавили, что почтальоны действительно могут приносить продукты, которые реализует почта, но для этого требуется дополнительное соглашение. Для этого клиент должен отправить заявку и оплатить стоимость продуктов. Но этого сделано не было. Однако, по словам почтальона, "им так велели суммы до 100 рублей выдавать".

Ранее стало известно, что почтальон выдала пенсионеру пенсию в размере 13 тыс. 100 рублей, а 27 руб. 40 копеек "конвертировала" в пачку печенья, да ещё и не слишком вкусного.