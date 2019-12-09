В Уфе ищут местного жителя, которому часть пенсии выдали печеньем

"Почта России" разыскивает пенсионера, которому почтальон выдал часть пенсии печеньем "Чайное удовольствие". Об этом сообщили в пресс-службе управления "Почты России" по Башкирии.
— В данный момент выясняем личность пенсионера, через него установим, какой именно сотрудник компании приносил пожилому человеку пенсионные деньги. Родные пострадавшего пенсионера не пожелали обратиться к нам, чтобы решить проблему, — прокомментировали ситуацию в управлении "Почты России" по Башкирии.
В организации добавили, что почтальоны действительно могут приносить продукты, которые реализует почта, но для этого требуется дополнительное соглашение. Для этого клиент должен отправить заявку и оплатить стоимость продуктов. Но этого сделано не было. Однако, по словам почтальона, "им так велели суммы до 100 рублей выдавать".
Ранее стало известно, что почтальон выдала пенсионеру пенсию в размере 13 тыс. 100 рублей, а 27 руб. 40 копеек "конвертировала" в пачку печенья, да ещё и не слишком вкусного.
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