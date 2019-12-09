В Дагестане задержан "благотворитель", собиравший деньги на терроризм — видео

Злоумышленник и его брат финансировали подготовку и осуществление терактов в Сирии и других странах.

ФСБ России совместно с сотрудниками СКР и Росфинмониторинга задержали в Дагестане Сааду Ахмеднабиева, который организовал на территории нескольких регионов под видом благотворительной деятельности сбор средств в интересах международных террористических структур. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

Как пояснили в ведомстве, Сааду Ахмеднабиев — родной брат Ахмеднабиева Исраила, координатора и основателя исламских фондов, объявленного в международный розыск за создание террористического сообщества и финансирование терроризма.

Братья Ахмеднабиевы вместе с другими людьми, разделяющими идеи установления так называемого всемирного халифата, финансировали подготовку и осуществление терактов в Сирии и других странах.

Деньги собирались на счета исламских благотворительных ассоциаций под видом помощи нуждающимся и беженцам, а также на строительство колодцев в Африке. Всего с 2016 года злоумышленники собрали более двух миллионов рублей.