В Подмосковье осудили экс-конвоиров "банды GTA"

Экс-сотрудников конвойной службы полиции, которые охраняли членов "банды GTA" в день попытки побега, осудили на условные сроки. Такое решение вынес Красногорский суд.

— Суд приговорил Алексея Гришина к трём годам колонии условно, Алексея Миханькова — к двум годам колонии условно, Михаила Фартушняка — к трём годам колонии условно, Елизавете Лукьяновой суд назначил 1,5 года условно, — цитирует ТАСС сообщение суда.

На скамье подсудимых оказались: бывший командир отдельной роты охраны и конвоирования, начальник смены Алексей Гришин, заместитель командира взвода и замначальника смены конвоиров Алексей Маханьков, а также два старших полицейских конвоя — Елизавета Лукьянова и Михаил Фартушняк. Им предъявили обвинения по статье "Халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека".

Напомним, первого августа 2017 года во время слушания дела "банды GTA" в здании Мособлсуда подсудимые напали на конвой. По предварительным данным, они раскачали спецлифт и, как только он застрял, накинулись на сотрудников правоохранительных органов, отобрав у них табельное оружие. Бандиты были остановлены силами Росгвардии и полиции. Силовики ликвидировали трёх членов "банды GTA". Ещё двое злоумышленников были ранены и обезврежены.