Болгария готова принимать газ из "Турецкого потока" со следующего года

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Фото © Isa Terli / Anadolu Agency / Getty Images

Исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов заявил, что Болгария готова к транзиту газа по "Турецкому потоку" с 1 января 2020 года.

Уже на текущей неделе "Булгартрансгаз" начнёт заполнять газом 11-километровый участок газопровода на своей территории, а Турция — на 140-километровом участке, — сказал изданию "24 часа" Малинов.

Он также добавил, что, даже несмотря на возможную остановку транзита российского газа через Украину, компания всё равно будет подготовлена.

Сухопутная и морская нитки "Турецкого потока" по проекту имеют мощность по 15,75 миллиарда кубометров. Они будут снабжать топливом Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы.

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