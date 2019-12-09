Глава МАГАТЭ назвал сериал "Чернобыль" вымыслом

3 июня этого года вышла последняя часть многосерийной ленты от компании HBO, вызвавшей неоднозначные эмоции.

Сериал "Чернобыль" является художественным фильмом, вымыслом, пусть и основанным на реальных событиях, к нему нельзя относиться как к документальному фильму, считает новый генеральный директор МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) Рафаэль Гросси в интервью РИА "Новости".

— Это занимательный сериал. Но это вымысел, основанный на реальных фактах. Нельзя забывать, что это не документальный фильм, потому-то люди часто путают эти вещи, — поделился своей точкой зрения Рафаэль Гросси.

Также он заметил, что с тех пор безопасность ядерных установок "сильно улучшилась", а единственный положительный момент в авариях заключается в том, "что они учат".

Ранее польский режиссёр Занусси рассказал о погрешностях в сериале "Чернобыль".