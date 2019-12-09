Новая глава Общественной палаты РФ Михеева назвала основные направления работы

Она подчеркнула, что в 2019 году от соотечественников поступило 17 тысяч обращений и с этой повесткой нужно работать эффективнее.

Общественной палате нужно сосредоточиться на работе с реальными повседневными проблемами. Об этом заявила новый секретарь ОП РФ Лидия Михеева.

Она подчеркнула, что в 2019 году от соотечественников поступило 17 тысяч обращений и с этой повесткой нужно работать эффективнее. В связи с этим секретарь призвала составить карту проблем и предусмотреть интерактивные сервисы, которые могут помочь.

Ещё одним важным направлением, на котором необходимо сосредоточиться в ближайшее время, Михеева назвала активизацию общественной экспертизы законопроектов. При этом она отметила, что к обсуждению новых законов нужно подключать общественные советы, а на пленарных заседаниях Госдумы — представлять предложения и требовать поправок.

Также Михеева обратила внимание на важность инициативной проработки проблем правоприменения. Секретарь призвала разрабатывать свои инициативы и готовить поправки.

В заключение она отметила, что считает необходимым обязать общественные наблюдательные комиссии отчитываться о своей работе и внести поправки, которые наделят ОП РФ правом отзывать членов комиссий.

— [Нужно] внести поправки, которые обязали бы регулярно отчитываться ОНК ОП, наделить ОП правом отзывать членов, мы будем продвигать их финансирование из региональных бюджетов, — добавила Михеева.

Ранее Лайф писал, что Общественную палату РФ впервые возглавила женщина — на заседании ОП 9 декабря на этот пост избрали Лидию Михееву.