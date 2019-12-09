Россия обжалует решение WADA о запрете на выступления в Олимпиадах и ЧМ

Россия обжалует решение WADA, лишившее страну права принимать участие в крупных международных турнирах, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира, на протяжении следующих четырёх лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда Комитета Госдумы по международным делам Светлану Журову.

— 19-го числа будет заседание наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), где, соответственно, РУСАДА или примет эти рекомендации, или не примет. И потом уже суд в Лозанне, — сказала Журова.

Решение WADA вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.