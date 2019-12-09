Дочь Шойгу оригинально поздравила отца с Днём Героев Отечества

На личной страничке в "Инстаграме" Ксения Шойгу выложила фотоколлаж из своей фотографии и снимка отца. Оба одеты в зелёные толстовки с логотипом армии России (перечёркнутый горизонтальной чертой пентакль), а подписан коллаж словами "Мой герой".

Ранее специалисты ВЦИОМа опубликовали результаты опроса населения о том, кого же россияне считают героями Отечества среди представителей российских военнослужащих. Сергей Шойгу набрал 19% голосов, войдя в тройку самых известных героев.

День Героев Отечества учреждён 9 декабря 2007 года и празднуется ежегодно. Сергей Шойгу стал министром обороны в 2012 году.