Лайф публикует видео с сорванного концерта рэперов, которых затем обстреляли

Лайф публикует видео сорванного концерта рэперов HammAli & Navai, после которого их машину обстреляли. На кадрах видно, как в липецком клубе резко выключается свет и сами исполнители обращаются к зрителям с просьбой покинуть зал.

После выступления, в 22:45, на выезде из города "мерседес", в котором находился дуэт, обстреляли неизвестные. Как сообщает Лайфу источник в правоохранительных органах, следов и повреждений на машине рэперов обнаружено не было.

Директор артистов рассказал, что заявление в полиции приняли, но ни он, ни сами исполнители даже не догадываются, кто это мог быть.