Пахноцкая — о решении WADA: Грустное, но ожидаемое

Российское антидопинговое агентство намерено продолжить выполнять свои полномочия, несмотря на санкции.

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая в беседе с Лайфом нашла ожидаемым решение WADA отстранить Россию от выступления на Олимпиадах и ЧМ на четыре года.

— Решение грустное, но решение ожидаемое, никаких действий, которые бы позволяли думать о другом исходе событий, сделано не было, — пояснила она.

По словам Пахноцкой, РУСАДА продолжит свои функциональные направления, несмотря на то что статус соответствия у организации был отозван. Дальнейшие стратегии, на её взгляд, должны строиться исходя из той печальной ситуации, в которой оказался российский спорт, при том условии, что "все сделают выводы".

— Тем, кто вовлечён в организацию, развитие и продвижение нашей спортивной отрасли, стоит задуматься о том, всё ли правильно делалось и делается, и стоит ли двигаться таким же путём, — добавила собеседница Лайфа.

Ранее в понедельник Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о введении санкций в отношении России. В частности, в исполкоме этой организации признали Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу.

В частности, российские спортивные федерации на четыре года лишили права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира.

Решения по участию сборной России в Евро-2020 в УЕФА ещё не огласили.