Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними деликатесами пристыковался к МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-13" пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

— Корабль "Прогресс МС-13" доставил на Международную космическую станцию около 2,5 тонны различных грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа, — говорится в сообщении.

По данным издания РИА "Новости", также корабль доставил деликатесы для новогоднего стола космонавтов: оливки и маслины, фисташки, финики, сушёную клюкву, пастилки яблочные, кедровые орешки, шоколад и конфеты, консервированные томаты, сладкий перец и др.

Напомним, ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-13" на борту была запущена 6 декабря с Байконура.