Милонов удочерил девочку, которую мать бросила умирать на холоде

Депутат является отцом шестерых детей, трое из которых приёмные. В программе "Секрет на миллион" он рассказал про дочь Евдокию.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов на телеканале НТВ рассказал, что удочерил девочку, которую родила мигрантка из Узбекистана.

По его словам, о малышке он узнал из громкой новости в СМИ в 2014 году. Мать Евдокии, мигрантка из Узбекистана, в декабре работала охранницей в одном из ресторанов Петербурга. Роды застали её прямо на рабочем месте в ночь, и женщина родила ребёнка в туалете. А потом несколько часов ездила по городу, пока не оставила девочку на скамейке в парке.

К счастью, ребёнка быстро нашли. Сейчас у неё всё хорошо. Евдокии скоро исполнится пять лет, она занимается гимнастикой, мечтает стать фигуристкой, а на день рождения попросила у отца домик. Сам Милонов ласково называет дочь Донечка.