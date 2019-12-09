Экс-министр транспорта Украины осуждён за нападение на Посольство РФ в 2014 году

Мосгорсуд приговорил бывшего министра транспорта Украины Николая Рудковского к двум годам колонии общего режима за нападение на российское посольство в Киеве в 2014 году.

На суде Рудковский полностью признал свою вину.

Напомним, 14 июня 2014 года в Киеве несколько человек из украинских националистических организаций напали на Посольство РФ. Украинцы забросали здание посольства камнями и попытались поджечь его. Также они повредили дипломатические автомобили, вооружившись топорами, ломами и палками. В числе националистов был и Рудковский.