Елена Степаненко отреагировала на новость о свадьбе Петросяна

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Фото © ITAR-TASS

Комик Елена Степаненко призналась, что не знала о свадьбе бывшего мужа Евгения Петросяна. Об этом она рассказала порталу Super.

Я не в курсе. Если это действительно правда, я желаю им счастья! — заявила артистка.

Новая супруга Евгения Петросяна общаться с журналистами отказалась.

Ранее сообщалось, что 74-летний юморист Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. О расставании артиста с его бывшей женой Еленой Степаненко стало известно 3 августа 2018 года.

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