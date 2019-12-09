Трём обвиняемым в убийстве екатеринбурженки из-за автомобиля продлили арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест до 12 апреля трём обвиняемым в убийстве молодой мамы, продававшей автомобиль.

Марата Ахметвалиева, Михаила Федоровича и его сожительницу Екатерину Меньшикову подозревают в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября поехала на встречу с потенциальным покупателем, чтобы показать ему автомобиль, и пропала.

Женщину искали несколько дней. Сначала в Челябинске у перекупщиков обнаружили её автомобиль со следами крови. Несколько дней спустя нашли тело 27-летней женщины. Лайф рассказывал подробности жестокого убийства молодой мамы.