Врач рассказала, почему гипоаллергенных животных не существует

Собаки и кошки давно стали для многих людей полноценными членами семьи, но всё же стоит помнить: болезнь не дремлет.

Гипоаллергенных пород собак и кошек не существует. Об этом рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва" Елена Бобрикова, врач иммунолог-аллерголог.

Эксперт объяснила, что любые животные могут привести к сильной иммунной нагрузке на организм. Поэтому, заводя животное, стоит здраво оценивать свои силы.

— Аллергические реакции бывают не только на шерсть, но и на перхоть животных, слюну, экскременты, — сообщила специалист. — В ситуации с кошками ещё есть сложность. Они же ещё и облизываются. Лизоцим слюны в составе с шерстью — высокоаллергенный компонент.

Также эксперт отметила, что "аллергия как снежный ком" и что если она уже проявилась на какой-либо аллерген, то возможно её дальнейшее развитие. Лечение животными аллергенами в России пока что не распространено, а препараты для лечения не зарегистрированы. Но даже в тех странах, где есть эти медикаменты, лечение ограничено по ряду причин.

Принимать решение о том, что у вас появится домашний любимец, следует с осторожностью, особенно тем людям, кто уже осведомлён о своей аллергии, наследственности и особенностях иммунитета.

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