Порошенко переписал ещё один бизнес на сына

На этот раз Алексей Порошенко стал владельцем одного из крупнейших агропромышленных предприятий Украины.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко перерегистрировал свой агропромышленный холдинг "Укрпроминвест-Агро" на старшего сына Алексея. Об этом сообщают в понедельник украинские СМИ.

Холдинг, о котором идёт речь, является одним из крупнейших агропромышленных предприятий Незалежной. Он специализируется на выращивании сельхозкультур, производстве сахара, муки, а также мясном и молочном животноводстве. Согласно данным из системы "Опендатабот", с 3 октября 2019 года сын экс-президента владеет целым рядом агропредприятий, таких как "Правобережное", "Заря Подолья", "Мас — Агро", агрофирма "Иванковцы", агрофирма "Днепрагролан", и некоторых других, входящих в это крупное сельхозобъединение.

Кстати, Порошенко-старший уже не в первый раз переписывает свой бизнес на сына. Ранее стало известно, что он перерегистрировал на него часть своего кондитерского бизнеса Roshen. По состоянию на 6 ноября 2019 года бенефициаром Центрально-Европейской кондитерской компании был указан старший сын политика — Алексей Порошенко.

Ранее Лайф сообщал, что лидер Социалистической партии Украины Илья Кива через суд потребовал забрать фабрику Roshen у Порошенко.