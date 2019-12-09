Стало известно, зачем Instagram скрыл лайки на самом деле

Соцсетью пользуется огромное количество людей по всему миру: около 500 миллионов человек просматривает публикации ежедневно.

Если изначально сообщалось, что отсутствие видимых лайков должно повысить уровень психологического комфорта пользователей, то теперь это решение нашло новое объяснение. Этой информацией поделилось агентство CNBC.

Представители компании ранее заявляли, что хотели помочь пользователям сконцентрироваться на самовыражении и перестать соревноваться в популярности, а также хотели защитить их от кибербуллинга. Однако три бывших члена компании, которые пожелали остаться анонимными, считают, что у "Инстаграма" может быть иная мотивация.

Согласно их гипотезе, скрытый счётчик лайков позволит людям чувствовать себя увереннее и постить больше фотографий и видео. Соответственно, они станут проводить больше времени в этой социальной сети и будут вынуждены просматривать ещё больше рекламы.

Косвенно эту гипотезу подтверждают и слова исполнительного директора Адама Моссера в "Твиттере".

— Скрывая лайки, мы действительно хотим убрать лишнее давление на молодёжь. Скорее всего, нововведение повлияет на поведение пользователей "Инстаграма": возможно, уменьшится количество лайков, увеличится количество постов. Главная наша цель — исследовать, как эти изменения повлияют на чувства людей, — объяснил он политику компании.

Так, он выразил надежду на то, что после отмены счётчика лайков на фотографиях и видео станут понятны чувства пользователей, особенно юной аудитории.

Нововведение даже одобрила Ким Кардашьян, заявив, что "лично знает людей, которые по-настоящему одержимы количеством комментариев под своими фото", и "это пугает". Это высказывание вызвало подозрение общественности.

Instagram имеет критически важное значение для дальнейшего развития "Фейсбука". Социальная сеть пользуется огромной популярностью среди подростков. Аналитики оценивают стоимость сети почти в $100 млрд — это почти пятая часть компании Facebook.

Ещё в ноябре Адам Моссери сообщил о расширении тестовой программы по отключению лайков на весь мир. До этого тестирование проводилось на территории Японии, Австралии, Бразилии, Ирландии, Канады, Италии и Новой Зеландии.

А до этого "Инстаграм" предупредил пользователей о начале этой программы.