Путин прилетел в Париж на встречу "нормандской четвёрки" — видео

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на встречу "нормандской четвёрки". Кроме того, российский лидер проведёт двусторонние переговоры с главами Франции, Украины и Германии.

Напомним, сегодня, девятого декабря, после длительного перерыва в Париже состоится встреча "нормандской четвёрки". "Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Лидеры и представители четырёх государств ведут переговоры по урегулированию ситуации на Украине. При этом последняя встреча "четвёрки" состоялась в октябре 2016 года.