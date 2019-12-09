Всероссийская перепись населения пройдёт в октябре 2020 года

Полученные результаты должны повысить эффективность госполитики, управленческих решений, начиная от экономики и заканчивая социальной сферой.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении Всероссийской переписи населения в октябре 2020 года. Об этом объявил он сам на совещании с вице-премьерами. По словам Медведева, на проведение переписи выделят весьма значительные деньги — более 30 миллиардов рублей. Он добавил, что это большое и сложное событие в жизни нашей страны, учитывая ее географические особенности.

— Перепись пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года, в отдалённых и труднодоступных регионах период увеличили — все начнётся с 1 апреля и будет продолжаться до 20 декабря следующего года, — проинформировал Медведев.

Во многом перепись 2020 года будет уникальной: ее основной акцент будет сделан на применении новых технологий. В частности, это будет первая электронная Всероссийская перепись населения. Чтобы принять в ней участие, нужно будет зарегистрироваться на портале "Госуслуги". Электронный переписной лист будет доступен в аккаунте с 1 по 25 октября 2020 года. А ответить на вопросы можно будет с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет, или через приложение "Госуслуги" на смартфоне.