Самоутверждался перед друзьями. Житель Калуги насмерть забил сожительницу

Позже выяснилось, что обвиняемый и его 40-летний приятель причастны ещё и к похищению средств с банковской карты.

Во время застолья в гостях у друзей 41-летний житель Калуги насмерть забил свою сожительницу, пытаясь самоутвердиться. Об инциденте сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

— Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть пострадавшей наступила в результате систематических ударов по жизненно важным органам головы и туловища, — отметили в заявлении ведомства.

По версии следствия, знакомые пары пригласили злоумышленника и его сожительницу к себе домой, где они все вместе пили спиртное на протяжении нескольких дней. В течение всего этого времени мужчина бил свою пассию, однако никто не отреагировал, решив, что такие отношения для погибшей и её убийцы "являются нормой". Через несколько дней женщина умерла.

После этого приятели пары обратились в полицию и вызвали на место бригаду скорой помощи. К моменту прибытия правоохранителей злоумышленник скрылся, но его удалось обнаружить и задержать.

— На допросе мужчина сообщил следователю, что на почве ревности и под воздействием алкоголя для самоутверждения перед общими знакомыми неоднократно избивал сожительницу, — подчеркнули в заявлении СУ СКР по региону.

Позже выяснилось, что обвиняемый и его 40-летний приятель причастны ещё и к похищению средств с банковской карты — в сентябре они стали свидетелями того, как один из покупателей магазина обронил карту, и воспользовались этим. На протяжении нескольких дней они покупали алкоголь и продукты, делая покупки на небольшие суммы. До того как владелец карты успел её заблокировать, его потери превысили четыре тысячи рублей. Преступление удалось раскрыть благодаря записям с камер наблюдения.

Теперь калужанину грозит до 15 лет лишения свободы, а его 40-летнему приятелю — до шести лет.