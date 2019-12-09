Медведев назвал санкции WADA продолжением антироссийской истерии

Российский премьер считает, что профильные организации должны обжаловать это решение.

Решение WADA отстранить Россию от выступления на Олимпиадах и ЧМ на четыре года является продолжением антироссийской истерии, которая приобрела хроническую форму. Такое мнение выразил глава правительства Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами в понедельник.

При этом он не стал отрицать, что в российском спорте есть определённые проблемы с допингом, однако непоследовательность политики WADA в этом вопросе, как выразился Медведев, "наводит на мысли".

— То, что эти все решения повторяются и зачастую в отношении спортсменов, которые так или иначе уже были наказаны, не говоря уже о других моментах, конечно, наводит на мысль, что это продолжение этой антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму, — указал он.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о введении санкций в отношении России. В частности, в исполкоме этой организации признали Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу.

В частности, российские спортивные федерации на четыре года лишили права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира.