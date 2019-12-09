В Роспотребнадзоре рассказали о новой схеме мошенничества со "штрафами"

Если возникают какие-либо сомнения в правильности полученного уведомления о штрафе, соотечественникам посоветовали обратиться в соответствующий территориальный орган ведомства.

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Они рассылают по почте уведомления о якобы имеющихся штрафах от имени Роспотребнадзора и указывают в них свои реквизиты. Об этом сообщили на сайте ведомства.

— Посредством ФГУП "Почта России" граждане и юридические лица получают постановления о назначении административного наказания и требования об уплате административного штрафа, вынесенные якобы территориальными органами Роспотребнадзора. При этом реквизиты для оплаты административного штрафа не соответствуют реквизитам территориального органа Роспотребнадзора, — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В связи с появлением новой схемы обмана соотечественников представители ведомства призвали проверять, указан ли в постановлениях счёт получателя в территориальном органе Роспотребнадзора. Они подчеркнули, что иное юридическое лицо не может быть получателем платежа.

Если возникают какие-либо сомнения в правильности полученного уведомления о штрафе, нужно обратиться в соответствующий территориальный орган ведомства.

До этого о рассылке поддельных штрафов сообщал Роструд.